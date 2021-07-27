Трассу «Симферополь – Алушта» ждет реконструкция и расширение

Включая автомобильный обход Алушты.

Трассу «Симферополь – Алушта» от Перевального до курортного города отремонтируют и расширят до четырех полос. Проект реализуется в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма до 2025 года. Госконтракт и задание на проектирование размещены на сайте госзакупок. Из документа следует, что дорогу намерены сделать первой технической категории (1В): дороги этой категории имеют четыре и более полосы для движения с пропускной способностью более 14 тысяч автомобилей в сутки. В случае дороги категории 1В допускается пересечение с другими дорогами в одном уровне с установкой светофоров, но не чаще, чем через 5 километров.

В задании на проектирование реконструкции дороги Перевальное – Алушта указано, что полос для движения должно быть четыре с шириной каждой полосы 3,5 метра, но с пометкой, что эти параметры могут измениться в ходе проектирования. Во время проектирования необходимо уточнить количество искусственных сооружений (мосты, путепроводы) – их будет 5, а также целесообразность строительства надземных пешеходных переходов. Согласно заданию, срок службы дорожного полотна должен составлять не менее 24 лет.

Предельная стоимость реконструкции составляет 50 млрд. рублей. Контракт на проектирование реконструкции заключен с компанией «ВАД». Заказчик – Служба автомобильных дорог Республики Крым. Проектную документацию необходимо сделать до конца следующего года, стоимость работ составляет 939,1 млн рублей. В контракт входит и проектирование строительства автомобильного обхода Алушты.

Отметим, что АО «ВАД» параллельно ведет проектирование юго-восточного обхода Симферополя. Будущая объездная должна соединить трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Дорога начнется от села Донское, обойдет Симферополь, поселки Добровской долины и уже за Перевальным соединится с трассой на Алушту.