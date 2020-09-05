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Трассу «Таврида» передадут в федеральную собственность в следующем году
Фото: пресс-служба минтранса РК

Трассу «Таврида» передадут в федеральную собственность в следующем году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 05.09.2020

Власти Крыма передадут трассу «Таврида» в федеральную собственность в 2021 году после ее сдачи в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики.

После оформления она будет передаваться в федеральную собственность, содержать дорогу в нормативном состоянии со всеми вытекающими обстоятельствами будет Российская Федерация. Мы в следующем году точно передадим трассу «Таврида» как построенную. Уже сейчас создано обособленное подразделение ФКУ «Тамань» в Республике. Коллеги здесь уже присутствуют — это представительство федерального органа в Крыму. Занимаются составлением программ, подготовкой документов для передачи. Также участвуют в курировании вопросов, связанных с проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги (БКАД), — заявил министр транспорта РК Сергей Карпов.

По его словам, федеральными также станут трассы от «Тавриды» в Армянск и Джанкой, а также «Евпатория – Мирный».

Они стоят в программах допфинансирования в части приведения в нормативное состояние и передачи федеральным властям. Сроки есть — до 2023 года передать в федеральную собственность, — рассказал Карпов.

Дорогу на Джанкой в рамках нацпроекта БКАД ремонтирует компания «ВАД», строившая трассу «Таврида».

Это будет качественная дорога с нормативным трафиком движения. Трасса, которая идет на Армянск и выходит на Украину, входит в европейскую магистраль. Соответственно, она точно будет доводиться до первой категории. Будет рассматриваться как федеральная дорога. В том числе будет предусмотрен обход города Армянска, — рассказал министр.

Как отметили в минтрансе, в Крыму планируют создать неразрывную дорожную сеть первой категории.

Трассу «Таврида» передадут в федеральную собственность в следующем году

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