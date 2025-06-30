Травите на даче вредителей? Могут оштрафовать

Дачника могут оштрафовать за неправильную обработку участка от вредителей, рассказали юристы РИА Недвижимость. Размер штрафа составляет до 20 тыс. рублей.

Самостоятельно бороться с вредителями на даче не запрещено, но обработка участка должна соответствовать нормам безопасности, объяснил глава московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади. При обработке участка важно соблюдать правила применения пестицидов и агрохимикатов. Можно использовать только препараты, разрешённые для использования в личных подсобных хозяйствах и строго следовать инструкции. Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами составляет 1-2 тыс. рублей.

На личных участках нельзя использовать препараты для профессиональной дезинсекции. На них есть маркировки «Только для сельского хозяйства» или «Для профессионального применения», рассказал специалист по уничтожению насекомых сервиса «Профи.ру» Кирилл Савоськин. Нужно посмотреть регистрационный номер на упаковке и убедиться, что препарат разрешён для использования на садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах. Важно внимательно изучить инструкцию по применению и следовать рекомендациям.

Обработка земельного участка пестицидами и агрохимикатами может нанести вред животным, отметила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. Перед началом обработки нужно предупредить об этом соседей-пчеловодов. Причинение вреда животным могут расценить как вред имуществу или жестокое обращение с животными.

Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил безопасности при обращении с пестицидами могут квалифицировать как порчу земли. За это грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Запрещено обрабатывать химикатами участки рядом с зонами санитарной охраны источников питьевого и бытового водоснабжения, добавил Григориади. За это нарушение могут оштрафовать на сумму от 3 до 20 тысяч рублей.

источник: ЦИАН

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