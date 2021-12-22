Травмпункты в больницах Севастополя работают в штатном режиме

Сегодня в работе пресс-штаба в Правительстве Севастополя приняла участие По словам начальника управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Анны Островской, на 17:00 работа в медицинских организациях организована в штатном режиме, количество вызовов скорой помощи не увеличилось.

У нас усилена работа травматологических пунктов первой и пятой городских больниц на случай поступления пациентов. На данный момент в первую городскую по поводу ушибов и падений обратились 14 человек, все были осмотрены, медицинская помощь им оказана. Госпитализированных на данный момент нет. Людей с обморожениями не поступало ни в одно медицинское учреждение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

Анна Островская сообщила, что лекарствами и расходными материалами все медицинские организации обеспечены в полном объеме. Во всех больницах есть тепло, аварий не зафиксировано.

Для обеспечения проезда бригад скорой помощи к придомовым территориям привлекаются дорожные службы. Они помогают расчищать проезд и оперативно реагируют на обращения.

Напомним, при обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах севастопольцы могут обращаться в диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.

Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).