Требования к профессиональному уровню специалистов растут. Выход — повышение квалификации дистанционно

«Коронавирусная» пандемия заставила многих из нас пересмотреть жизненные позиции. Причём, по оценкам специалистов, для большинства это выразилось в перестройке взглядов на профессиональную реализацию и способы заработка денег. Главная примета времени — кто-то по принуждение работодателей, а кто-то по собственной воле, но открыл для себя работу «на удалёнке». Одни в такие условия попали просто переехав из реального офиса в офис онлайн, устроенный на дому, не меняя при этом работодателя. Другие оказались в более жёстких обстоятельствах, когда довелось в экстренном порядке, чтобы буквально выжить, пойти по пути фриланса.

Как дела обстоят сегодня? По статистике, процентов 40 из тех, кто таки нашёл себя на удалённой работе, возвращаться в офисы не хотят. При этом и многие работодатели по достоинству оценили такую форму сотрудничества со специалистами. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Эксперты говорят, что в последнее время требования к профессиональному уровню исполнителей, которых нанимают на удалённую работу, выросли и значительно. Плохая новость в том, что, по оценкам самих работодателей, большинство из соискателей на должности далеки от «идеала» сотрудников. Хорошая же — тому, кто хочет расти профессионально и, соответственно, претендовать на достойные «кресла» и зарплаты, сейчас найти такую возможность просто. И тоже, к слову, в режиме «удалёнки»: образование онлайн вовсю набирает обороты. Так, к примеру, курсы повышения квалификации для экономистов дистанционно https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/ekonomika сегодня доступная реальность со всеми вытекающими последствиями: качественными и, что очень важно — актуальными! — знаниями, аттестацией и получением соответствующих удостоверений установленного образца.

Как выбрать курсы повышения квалификации

И это далеко не праздный вопрос. Сегодня учебных заведений, предлагающих такую услугу, пруд пруди. А там, где большой выбор, всегда… увы… но есть возможность сделать неправильный шаг. Впрочем, если знать «подноготную» дистанционного образования, то ситуация упрощается. Что говорят по этом поводу специалисты? Тем, кто задумывается о получении знаний онлайн, они — при подборе учебного заведения — рекомендуют обращать внимание на:

лицензии учреждения, позволяющие ему вести образовательную деятельность. В данном случае это очень важный момент. От наличия таких документов зависит, а будут ли полученные вами сертификаты, удостоверения, дипломы и т.д. котироваться среди работодателей и обладать юридической силой.

состав преподавателей, которые занимаются со слушателями на курсах. Они должны обладать соответствующей квалификацией.

методическую базу. Она должна быть актуальной и отвечать современным требованиями.

Преимущества дистанционного образования

А их на самом деле великое множество. Текущий момент таков, что для тех, у кого за «душой» уже есть и первоначальное образование, и рабочий опыт, дистанционное образование — исключительная возможность набрать обороты в создании своего «портфеля» достижений как специалиста. Хоть и говорят сейчас, что дипломы не так и важны, однако реальность иная — при прочих равных работодатель, как правило, отдаёт предпочтение соискателю на должность, у которого есть образование, подтвержденное документами. Так, в чём главные преимущества дистанционного образования? Озвучим главные:

возможность повышать квалификацию без отрыва от работы. Для действующих, специалистов, согласитесь, этот момент весьма важен.

возможность заниматься согласно индивидуальному графику.



возможность получать сконцентрированные знания. То есть, конкретную информацию, которая будет применима на практике. В учебном центре «Профакадемия», к примеру, повышение квалификации по специальности «Экономика» — это сразу несколько тематических направлений, ориентированных на актуальные запросы современного бизнеса. В частности, планирование и бюджетирование на предприятии, управленческий учёт, анализ финансовой отчётности и т.д.

И! Знания подаются… что называется… «без воды» при круглосуточном онлайн-доступе к лекциям.

Из «без воды», кстати, вытекает и ещё, как минимум, два преимущество дистанционного образования:

сроки обучения. Они небольшие, что для работающих людей — огромный плюс.

стоимость обучения. «Классические» учебные заведения сегодня — весьма дорогое удовольствие. Дистанционное обучение априори обходится на порядок-два дешевле.

И, наконец, стоит обозначить ещё один момент, который прибавляет в копилку обучения онлайн весомейший плюс — оно доступно в любой момент. Группы студентов, как правило, набираются в поточном режиме, то есть нет нужды ждать начала учебного года: появился запрос — идём учится здесь и сейчас.