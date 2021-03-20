Требования к профессиональному уровню специалистов растут. Выход — повышение квалификации дистанционно

«Коронавирусная» пандемия заставила многих из нас пересмотреть жизненные позиции. Причём, по оценкам специалистов, для большинства это выразилось в перестройке взглядов на профессиональную реализацию и способы заработка денег. Главная примета времени — кто-то по принуждение работодателей, а кто-то по собственной воле, но открыл для себя работу «на удалёнке». Одни в такие условия попали просто переехав из реального офиса в офис онлайн, устроенный на дому, не меняя при этом работодателя. Другие оказались в более жёстких обстоятельствах, когда довелось в экстренном порядке, чтобы буквально выжить, пойти по пути фриланса.
Как дела обстоят сегодня? По статистике, процентов 40 из тех, кто таки нашёл себя на удалённой работе, возвращаться в офисы не хотят. При этом и многие работодатели по достоинству оценили такую форму сотрудничества со специалистами. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Эксперты говорят, что в последнее время требования к профессиональному уровню исполнителей, которых нанимают на удалённую работу, выросли и значительно. Плохая новость в том, что, по оценкам самих работодателей, большинство из соискателей на должности далеки от «идеала» сотрудников. Хорошая же — тому, кто хочет расти профессионально и, соответственно, претендовать на достойные «кресла» и зарплаты, сейчас найти такую возможность просто. И тоже, к слову, в режиме «удалёнки»: образование онлайн вовсю набирает обороты. Так, к примеру, курсы повышения квалификации для экономистов дистанционно https://profacademia.ru/povyshenie-kvalifikaczii/ekonomika сегодня доступная реальность со всеми вытекающими последствиями: качественными и, что очень важно — актуальными! — знаниями, аттестацией и получением соответствующих удостоверений установленного образца.
Как выбрать курсы повышения квалификации
И это далеко не праздный вопрос. Сегодня учебных заведений, предлагающих такую услугу, пруд пруди. А там, где большой выбор, всегда… увы… но есть возможность сделать неправильный шаг. Впрочем, если знать «подноготную» дистанционного образования, то ситуация упрощается. Что говорят по этом поводу специалисты? Тем, кто задумывается о получении знаний онлайн, они — при подборе учебного заведения — рекомендуют обращать внимание на:
- лицензии учреждения, позволяющие ему вести образовательную деятельность. В данном случае это очень важный момент. От наличия таких документов зависит, а будут ли полученные вами сертификаты, удостоверения, дипломы и т.д. котироваться среди работодателей и обладать юридической силой.
- состав преподавателей, которые занимаются со слушателями на курсах. Они должны обладать соответствующей квалификацией.
- методическую базу. Она должна быть актуальной и отвечать современным требованиями.
Преимущества дистанционного образования
А их на самом деле великое множество. Текущий момент таков, что для тех, у кого за «душой» уже есть и первоначальное образование, и рабочий опыт, дистанционное образование — исключительная возможность набрать обороты в создании своего «портфеля» достижений как специалиста. Хоть и говорят сейчас, что дипломы не так и важны, однако реальность иная — при прочих равных работодатель, как правило, отдаёт предпочтение соискателю на должность, у которого есть образование, подтвержденное документами. Так, в чём главные преимущества дистанционного образования? Озвучим главные:
- возможность повышать квалификацию без отрыва от работы. Для действующих, специалистов, согласитесь, этот момент весьма важен.
- возможность заниматься согласно индивидуальному графику.
- возможность получать сконцентрированные знания. То есть, конкретную информацию, которая будет применима на практике. В учебном центре «Профакадемия», к примеру, повышение квалификации по специальности «Экономика» — это сразу несколько тематических направлений, ориентированных на актуальные запросы современного бизнеса. В частности, планирование и бюджетирование на предприятии, управленческий учёт, анализ финансовой отчётности и т.д.
И! Знания подаются… что называется… «без воды» при круглосуточном онлайн-доступе к лекциям.
Из «без воды», кстати, вытекает и ещё, как минимум, два преимущество дистанционного образования:
- сроки обучения. Они небольшие, что для работающих людей — огромный плюс.
- стоимость обучения. «Классические» учебные заведения сегодня — весьма дорогое удовольствие. Дистанционное обучение априори обходится на порядок-два дешевле.
И, наконец, стоит обозначить ещё один момент, который прибавляет в копилку обучения онлайн весомейший плюс — оно доступно в любой момент. Группы студентов, как правило, набираются в поточном режиме, то есть нет нужды ждать начала учебного года: появился запрос — идём учится здесь и сейчас.
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