«Трендмейкеров в народном творчестве немного». На «Тавриде» — встреча с Евгением Орловым

В рамках антишколы народной культуры и хореографического искусства прошла мотивационная сессия «Что дальше. Пандемия. Возможности. Успех». Модератором дискуссионной площадки выступил музыкальный продюсер, президент творческого движения «Республика Kids» и фестиваля «Поколение NEXT» Евгений Орлов. Многим он известен как музыкальный продюсер ряда популярных телешоу: «Голос», «Голос Дети», «Фабрика звезд», «Новая волна», «Детская новая волна», а также как продюсер групп «Отпетые мошенники», «Сливки», «Гости из будущего», дуэта «SMASH!!» и Мистера Малого.

Мы живем в интересное время, иногда смутное, но, безусловно, очень подвижное. Происходят процессы, которые не могут не сказываться на некоторых аспектах нашей жизнедеятельности, в том числе и на творчестве. Один из таких процессов называется глобализация. В мире есть большое движение антиглобалистов, которые выступают против того, что каждая страна, каждая культура теряет некую аутентичность и свою индивидуальность в связи с этой глобализацией. Мы, к сожалению, вынуждены считаться с глобализацией, но в творчестве нам нужно стараться искать свои ходы и приемы, — цитирует пресс-служба Центра развития культурных инициатив Евгения Орлова.

По словам Евгения Орлова, некоторое время назад профессия диджея была очень популярной: многие молодые люди стремились овладеть ремеслом. Но остались в профессии лишь единицы – те, кто сегодня серьезно зарабатывают и диктуют музыкальные тренды:

Главное – что благодаря визуальным вещам диджейство приобрело широкий масштаб. Ежегодно open air собирает около полутора миллионов людей, и я мечтаю о том времени, когда народное творчество, народный колорит будут настолько же яркие, что смогут привлекать, может быть, не полтора миллиона людей, но большие аудитории.

По мнению Евгения Орлова, проект Первого канала «Голос» был близок к тому, чтобы совершить маленькую революцию и убедить работников ТВ в том, что в стране, кроме известного «списка 35 исполнителей», есть и другие талантливые люди, которые могут петь.

«‎Голос»‎ не делает главного – он не может превратить исполнителя в артиста. Только если сам артист, придя из караоке на этот проект, не ответит на вопрос, почему из многих певцов лишь единицы запоминаются и лишь единицы потом собирают залы, — говорит Евгений Орлов.



Евгений Орлов провел ряд экспериментов с участниками «Тавриды»: ребята исполняли современные песни в жанре русских народных, участвовали в сценических постановках, способствующих усилению эмоционального состояния благодаря музыке.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив