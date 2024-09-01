На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму завершился седьмой образовательный «Семейный заезд». Традиционно в рамках заезда прошел конкурс Росмолодёжь.Гранты, где победителями публичных защит стали пять участников, представивших лучшие проекты. Одним из них стала жительница Севастополя Ангелина Курбатова, презентовавшая идею создания школы спортивного волонтерства «ProКАЧАй». Экспертная комиссия конкурса рекомендовала ее проект к присуждению грантовой поддержки в размере 800 000 рублей.

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму впервые собрались творческие семьи со всей России — молодые режиссеры, актеры, продюсеры, операторы, веб-разработчики, художники, сценаристы и SMM-специалисты вместе со своими детьми. Параллельно здесь прошла программа для волонтеров и работников культуры: они сформировали концепции развития добровольчества в сфере культуры на ближайшие годы. Образовательный заезд включал в себя 4 арт-школы: мини-сериалов, мобильного кино, анимации и арт-школу «Волонтеры культуры».

В рамках программы заезда состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи. Участники посетили индивидуальные консультации и лекции от эксперта-наставника Росмолодёжь.Гранты Андрея Игошина и экспертов Мирослава Ковалёва и Юлии Игошиной, где узнали о возможностях грантовой поддержки и получили практические инструменты социального проектирования. По итогам публичной защиты экспертная комиссия рекомендовала 5 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 2 210 000 рублей. Среди победителей очных защит — тренер-преподаватель по самбо из Севастополя Ангелина Курбатова. Экспертная комиссия конкурса поддержала ее проект, представленный в номинации #развивай_среду. В его основе лежит идея создания школы спортивного волонтерства «ProКАЧАй». В рамках проекта, который предполагается реализовывать в трех муниципальных округах Севастополя, 100 представителей молодежи пройдут обучение по организации спортивных событий.

Так как я сама занимаюсь спортом, мне бы хотелось привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей. Я давно вынашивала идею создания механизма по развитию физической культуры и спорта в сельских территориях. В итоге получилась школа спортивного волонтерства, в рамках которой планируем организовывать спортивные мероприятия на территории Качинского, Андреевского и Верхнесадового муниципальных округов. Рассчитываем, что проект соберет вместе любителей спорта и здорового образа жизни не только среди молодежи, но и среди старшего поколения, — отмечает Ангелина.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по ее результатам выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

Просмотры: 2 118