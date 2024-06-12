Тренировки «КРЫМ-СПАС»: отработка навыков оказания помощи пострадавшим на водных объектах

Совершенствование навыков оказания помощи пострадавшим на водных объектах – одна из главных тем очередной тренировки «КРЫМ-СПАС». Практическое занятие прошло на водохранилище Эгиз-Оба,в Бахчисарайском районе.

В ходе тренировки сотрудники чрезвычайного ведомства отработали различные способы оказания помощи условным пострадавшим на воде с применением конца Александрова и спасательного круга. Также спасатели изучили различные тактики подачи индивидуальных спасательных средств с берега и с лодки, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели отработали техники применения гидрокостюма: надевание, правильный сход в воду с плавсредства и выход из воды.

Еще одна тема учебно-практического занятия «КРЫМ-СПАС» – отработка навыков передвижения на плавсредстве, в частности правила движения в акватории, маневрирования и навигации.