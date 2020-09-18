Тревожно. В водохранилищах, питавших Симферополь, почти не осталось воды

Город будет получать воду, в основном, из артезианских скважин.

Объемы воды в трех снабжающих Симферополь водохранилищах продолжают сокращаться. Соответственно, из них в город поступает все меньше воды.

К сожалению, горизонты водохранилищ продолжают сокращаться. Мы имеем на сегодня в Аянском 1,359 миллиона кубометров, в Симферопольском – 6,13 миллиона кубометров, а в Партизанах уже меньше шести миллионов – 5,952 миллиона кубометров. Это не позволяет нам поднять столько, сколько хотелось бы. Поэтому за истекшие сутки 17 сентября мы подняли со всех водохранилищ всего 75 тысяч кубов воды, — сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Напомним, «обычный» объем подачи воды в Симферополь – 150-160 тыс. кубометров ежесуточно. Сейчас этот объем удалось сократить до 120-130 тыс. кубов. Соответственно, дополнительные 50 тысяч кубометров поступают в Симферополь из «альтернативных» источников: Ивановского водозабора и артезианских скважин.

Наша артезианская вода пока уверенно поступает, 49,5 тысячи мы перекачали, поэтому суммарная подача воды не сокращена, — подчеркнул Баженов.

Дальше? Если дождей в ближайшее время не будет, а их не будет, доля воды из водохранилищ будет уменьшаться, а из скважин – увеличиваться («на подходе» еще 4 скважины в Симферопольском районе). В «Воде Крыма» задумались о полном переводе на артезианскую воду северной части Симферополя.

Мы работаем над локализацией системы водоснабжения северной части города. Это ГРЭС, Комсомольское, Аэрофлотская, Молодежное, Аграрное, район новой больницы им. Семашко. В планах – с помощью перемычки, которую установили ранее, отсечь эти регионы от централизованного водоснабжения из водохранилищ и перейти на местные скважины. Там высвободятся тысячи кубов воды, — уточнил Баженов.

Воды с насосной станции села Веселое будет получать микрорайоны ул. Маршала Жукова и Москольца Симферополя. Планируется восстановление насосной станции в районе Красной горки.

Специалисты уверяют: и без водохранилищ можно «удержать» водоснабжение Симферополя, правда, исключительно, по жесткому графику, снизив потребление воды до 100 тыс. кубов ежесуточно. Конечно, многое зависит от погоды, осадков… Но даже самые оптимистичные прогнозы таковы: вода по графику в Симферополе — до весны.

Возвращаясь к теме водохранилищ, питавших крымскую столицу, для наглядности укажем их полный объем и нынешнее состояние:

— Симферопольское – 36 млн. кубов – 6,13 млн. кубов (17%);

— Партизанское – 34,4 млн. кубов – 5,95 млн. кубов (17,2%);

— Аянское – 3,9 млн. кубов – 1,35 млн. кубов (34,6%).