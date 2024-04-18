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Тревожное расстройство – в чём его опасность?
иллюстрация: pikist.com

Тревожное расстройство – в чём его опасность?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 18.04.2024

Тревога – к сожалению, привычное для нас чувство. Современный мир со всё убыстряющимся ритмом жизни, мощным информационным давлением, эпидемиями, стихийными бедствиями и прочими негативными явлениями постоянно даёт нам поводы для страхов и тревог. Надо при этом заметить, что сама по себе тревога – это естественная и полезная реакция. Наш организм посылает сигнал об опасности, призывает быть внимательным и осторожным, готовым должным образом и вовремя отреагировать на угрозу. Когда же причина для беспокойства становится неактуальной, то уходит и тревога. Так работает защитный механизм здорового организма.

Однако, если стрессовые факторы перегружают нервную систему, то организм начинает реагировать неадекватно – тревожное состояние появляется без всяких поводов, приобретает хронический характер и становится неуправляемым. Это уже заболевание, называемое тревожным расстройством.

Надо сказать, что в последние годы рост заболеваемости тревожными расстройствами приобрёл характер эпидемии, что, в первую очередь, связано с ковидной пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за первый год пандемии количество страдающих этим недугом во всём мире выросло на 25% и превысило 300 миллионов человек.

Какие симптомы могут свидетельствовать о тревожном расстройстве?

  1. Исчезновение причины для беспокойства не приводит к избавлению от тревожного состояния.
  2. В отличие от обычной, естественной тревоги, когда человек может определить вызвавший её повод, при тревожном расстройстве причины могут быть чаще надуманными.
  3. Ухудшение комфорта жизни. Постоянное чувство тревожности сказывается на физическом состоянии – могут появиться головная боль, бессонница, хроническая усталость, проблемы с пищеварением. Зацикленность на беспокоящих мыслях негативно влияет на коммуникации с людьми, интерес к жизни, работоспособность, приводит к профессиональному выгоранию.

К сожалению, большинство людей практически ничего не знает о тревожных расстройствах и не воспринимает состояние хронической тревожности как болезнь.

Чтобы повысить информированность населения по данной проблематике в 2023 году был запущен специальный интернет-портал «Территория без тревоги». Как сообщает издание dni.ru, на этом ресурсе можно пройти тесты по определению уровня тревожности, проконсультироваться у специалистов, ознакомиться с актуальными методами профилактики и лечения тревожных расстройств, узнать о современных эффективных и безопасных противотревожных лекарственных препаратах.

Главный критерий выбора – максимальный эффект при высоком уровне безопасности и минимизации побочных эффектов, таких как сонливость, мышечная слабость, ослабление концентрации внимания. Важно, чтобы использование препарата не приводило к привыканию и так называемому «эффекту отмены». В качестве примера препарата, который полностью соответствуют всем перечисленным условиям, можно назвать российский Афобазол Ретард. Его важным дополнительным преимуществом является очень удобный курс приёма – Афобазол Ретард следует принимать по одной таблетке в день в течение месяца.

Современные медикаментозные средства – мощное оружие против тревожных расстройств. Однако наряду с лекарственными препаратами важнейшим элементом противотревожной терапии является здоровый образ жизни. Соблюдение режима отдыха и сна, здоровое питание, физическая активность будут отличным подспорьем в борьбе с недугом. Ну и, конечно, старайтесь чаще получать положительные эмоции: чем их больше, тем быстрее восстановится Ваш организм.

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