Тревожное расстройство – в чём его опасность?

Тревога – к сожалению, привычное для нас чувство. Современный мир со всё убыстряющимся ритмом жизни, мощным информационным давлением, эпидемиями, стихийными бедствиями и прочими негативными явлениями постоянно даёт нам поводы для страхов и тревог. Надо при этом заметить, что сама по себе тревога – это естественная и полезная реакция. Наш организм посылает сигнал об опасности, призывает быть внимательным и осторожным, готовым должным образом и вовремя отреагировать на угрозу. Когда же причина для беспокойства становится неактуальной, то уходит и тревога. Так работает защитный механизм здорового организма.

Однако, если стрессовые факторы перегружают нервную систему, то организм начинает реагировать неадекватно – тревожное состояние появляется без всяких поводов, приобретает хронический характер и становится неуправляемым. Это уже заболевание, называемое тревожным расстройством.

Надо сказать, что в последние годы рост заболеваемости тревожными расстройствами приобрёл характер эпидемии, что, в первую очередь, связано с ковидной пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за первый год пандемии количество страдающих этим недугом во всём мире выросло на 25% и превысило 300 миллионов человек.

Какие симптомы могут свидетельствовать о тревожном расстройстве?

Исчезновение причины для беспокойства не приводит к избавлению от тревожного состояния. В отличие от обычной, естественной тревоги, когда человек может определить вызвавший её повод, при тревожном расстройстве причины могут быть чаще надуманными. Ухудшение комфорта жизни. Постоянное чувство тревожности сказывается на физическом состоянии – могут появиться головная боль, бессонница, хроническая усталость, проблемы с пищеварением. Зацикленность на беспокоящих мыслях негативно влияет на коммуникации с людьми, интерес к жизни, работоспособность, приводит к профессиональному выгоранию.

К сожалению, большинство людей практически ничего не знает о тревожных расстройствах и не воспринимает состояние хронической тревожности как болезнь.

Чтобы повысить информированность населения по данной проблематике в 2023 году был запущен специальный интернет-портал «Территория без тревоги». Как сообщает издание dni.ru, на этом ресурсе можно пройти тесты по определению уровня тревожности, проконсультироваться у специалистов, ознакомиться с актуальными методами профилактики и лечения тревожных расстройств, узнать о современных эффективных и безопасных противотревожных лекарственных препаратах.

Главный критерий выбора – максимальный эффект при высоком уровне безопасности и минимизации побочных эффектов, таких как сонливость, мышечная слабость, ослабление концентрации внимания. Важно, чтобы использование препарата не приводило к привыканию и так называемому «эффекту отмены». В качестве примера препарата, который полностью соответствуют всем перечисленным условиям, можно назвать российский Афобазол Ретард. Его важным дополнительным преимуществом является очень удобный курс приёма – Афобазол Ретард следует принимать по одной таблетке в день в течение месяца.

Современные медикаментозные средства – мощное оружие против тревожных расстройств. Однако наряду с лекарственными препаратами важнейшим элементом противотревожной терапии является здоровый образ жизни. Соблюдение режима отдыха и сна, здоровое питание, физическая активность будут отличным подспорьем в борьбе с недугом. Ну и, конечно, старайтесь чаще получать положительные эмоции: чем их больше, тем быстрее восстановится Ваш организм.