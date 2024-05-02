Тревожные «майские» Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» дважды за выходные дни оказали помощь людям в горно-лесной местности.

В службу спасения поступил сигнал о том, что на склоне горы Демерджи в районе «Каменного хаоса» женщина, находившаяся в группе туристов, травмировала руку. Самостоятельно продолжить движение дальше не может из-за нахождения на сложном горном рельефе, — рассказали в чрезвычайном ведомстве. — По прибытии к подножию горы Южная Демерджи спасатели установили с гражданкой визуальный контакт и направились к ней в пешем порядке. После встречи с женщиной сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и обеспечили безопасное сопровождение к карете «Скорой помощи».

Кроме этого, в МЧС поступило сообщение о том, что в районе санатория «30 лет Октября» (г. Алушта) мужчина, спускаясь по тропе, оступился и скатился вниз по склону, упав на камни. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь в его поиске и эвакуации из горно-лесной зоны. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего, который находился в овраге на удалении 200 м от дороги с различными травмами. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали мужчине первую помощь и на носилках эвакуировали к проезжей части, где передали его медработникам.