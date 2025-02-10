Три африканских города вошли в топ-50 лучших городов мира по версии TimeOut

Ежегодные рейтинги лучших городов мира всегда вызывают оживленные дискуссии, вдохновляют на путешествия и, конечно, дают повод для гордости их жителям. В 2025 году список 50 лучших городов мира по версии авторитетного издания TimeOut возглавил Кейптаун, Южная Африка. Вместе с ним в рейтинг вошли еще два африканских города — Марракеш (Марокко) и Лагос (Нигерия), что подчеркивает растущую привлекательность континента для туристов и инвесторов, пишет издание Pronedra.ru.

Рейтинг TimeOut основан на опросе более 18 500 жителей городов по всему миру. Участники оценивали свои города по таким критериям, как качество еды, ночная жизнь, культура, доступность, уровень счастья и общая атмосфера. При этом издание уделило особое внимание не только туристической привлекательности, но и удобству для местных жителей: насколько безопасно и комфортно жить в городе, легко ли заводить друзей, доступны ли искусство и природа.

Кейптаун: город счастья и гастрономического рая

Кейптаун, занявший первое место в рейтинге, поражает своим разнообразием. Город сочетает в себе потрясающие природные ландшафты, богатую историю и vibrant культурную сцену. От пляжа Боулдерс, где можно понаблюдать за африканскими пингвинами, до виноградников долины Дурбанвилль — здесь каждый найдет что-то для себя.

Интересный факт: Кейптаун является одним из немногих городов мира, где можно увидеть пингвинов в дикой природе, не покидая городской черты. Пляж Боулдерс, расположенный всего в 40 минутах езды от центра, стал домом для колонии африканских пингвинов, численность которой постоянно растет благодаря усилиям экологов.

Столовая гора, одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира, предлагает не только захватывающие виды, но и уникальные экосистемы. Здесь произрастает более 2 200 видов растений, многие из которых не встречаются больше нигде на планете.

По данным опроса, 95% жителей Кейптауна высоко оценивают местную гастрономическую сцену, а 97% признались, что город делает их счастливыми.

Марракеш: гостеприимство и возрождение

Марракеш, занявший 32-е место, — это город, где традиции встречаются с современностью. После разрушительного землетрясения 2023 года Марракеш не только восстановился, но и стал еще более привлекательным для туристов. Город славится своими фестивалями, такими как Ярмарка современного африканского искусства 1-54 и Марракешский кинофестиваль, а также новыми бутик-отелями и оживленными общественными пространствами, такими как M Avenue.

Уникальный факт: Марракеш является домом для крупнейшего в Африке традиционного рынка — souk. Его лабиринты протянулись на 18 километров, и здесь можно найти все — от специй и ковров до уникальных изделий ручной работы.

78% жителей Марракеша отмечают, что здесь легко заводить друзей, а сам город занимает пятое место в мире по уровню дружелюбия.

Лагос: креативность и энергия

Лагос, расположившийся на 41-й строчке, — это город, который никогда не стоит на месте. От ресторанов, совмещенных с арт-пространствами, до крупнейшего аквапарка в Западной Африке Giwa Gardens — Лагос предлагает уникальный микс развлечений.

Интересный факт: Лагос является одним из самых быстрорастущих мегаполисов мира. По прогнозам ООН, к 2100 году он станет крупнейшим городом на планете с населением более 88 миллионов человек.

Недавно запущенная линия LMRT Redline протяженностью 27 километров улучшила транспортную доступность, что делает город еще более привлекательным для туристов и жителей. 72% опрошенных отмечают, что в Лагосе легко заводить друзей, что подтверждает его репутацию города с теплой атмосферой.

Африка на мировой карте

Включение трех африканских городов в рейтинг TimeOut подчеркивает растущую роль континента на мировой арене. Кейптаун, Марракеш и Лагос демонстрируют, что Африка — это не только уникальная природа и культура, но и динамично развивающиеся урбанистические центры, которые способны конкурировать с лучшими городами мира.

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