Три команды из Крыма вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Хорошими результатами для Республики завершился второй очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников из Южного федерального округа проходили на площадке Всероссийского детского центра «Смена». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В настоящее время большое внимание уделяется формированию в каждой образовательной организации управленческих команд, способных эффективно организовать деятельность всех участников учебно-воспитательного процесса. Конкурс «Флагманы образования. Школа» как раз и направлен на совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для проектирования и реализации программ развития образовательных организаций. Школам, вышедшим в финал, хочется пожелать успеха и реализации командного потенциала на благо крымского образования, — прокомментировала победу крымских команд министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 3 133 заявки поступило от конкурсантов ЮФО.

Участие в полуфинале приняли 44 команды из разных регионов Юга России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Каждая команда состоит из 4 человек. Среди конкурсантов – руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Конкурсные испытания проходили на площадке Всероссийского детского центра «Смена».

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

Республику Крым в финале конкурса представят три команды: 2 команды СОШ ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», пгт. Гурзуф, и ЧОУ «Симферопольская международная школа», г. Симферополь.

Фото: АНО «Россия – страна возможностей».

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