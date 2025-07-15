Три конкурсанта из Крыма — в числе победителей спецпроекта «Всегда готов!»

Ежегодный флагманский спецпроект «Всегда готов!» был создан к 100-летию пионерского движения и проводится командой «Другого Дела» четвертый сезон подряд. По итогам второго этапа 200 победителей ждет недельный обучающий интенсив по созданию UGC-контента в Мастерской управления «Сенеж», а также полное погружение в атмосферу настоящего детского лагеря: отрядные мероприятия, творческие студии, развлекательные шоу, интеллектуальные игры, встречи с медийными спикерами и многое другое.

В прошлых сезонах победителями и участниками выездной программы спецпроекта «Всегда готов!» стали два жителя Республики Крым.

По результатам второго конкурсного испытания спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» победителями из Крыма стали:

Гоцин Николай, Голубинская средняя общеобразовательная школа имени Бессонова Ивана Григорьевича Бахчисарайского района Республики Крым, село Голубинка;

Журавель Егор, школа-гимназия № 1 городского округа Судак;

Мамзина Виктория, средняя школа-детский сад № 17, город Евпатория.

В финальном конкурсном этапе ребятам предстояло подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». Каждое изображение было посвящено своей тематике: «Герой из истории», «Герой нашего времени», «Литература», «Кинофильмы, мультфильмы и сериалы», «Место в родном городе», «Музыкальные исполнители и композиции», «Вдохновляющая цитата», а также источник вдохновения на свободную тему. Наивысшие баллы получили работы с выдержанным стилем графических изображений, балансом визуальной и текстовой составляющих, публикации с неочевидной трактовкой тем и авторским почерком, с глубокими личными размышлениями и высокой степенью грамотности, а также соответствующие заявленным техническим требованиям.

Среди исторических персонажей, которые являются источником вдохновения, финалисты спецпроекта чаще всего писали о правителях Петре I и Екатерине Великой, полководцах Михаиле Кутузове, Александре Суворове и Александре Невском, первой в мире женщине-профессоре математики Софье Ковалевской и ученой-экспериментаторе Марии Склодовской-Кюри, летчиках-космонавтах Юрии Гагарине и Валентине Терешковой, о первом русском академике Михаиле Ломоносове и советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве. Современными героями, которые вдохновили конкурсантов своим жизненным путем, достижениями в профессиональной деятельности, ценностями и поступками, стали Президент России Владимир Путин, актер театра и кино Константин Хабенский, герои специальной военной операции, российские фигуристы Роман Костомаров, Александра Трусова (Игнатова) и Камила Валиева, российский врач Леонид Рошаль, и, конечно, родители, наставники и педагоги самих участников.

В конце августа 200 победителей спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу в Мастерскую управления «Сенеж». Каждый день программы будет посвящен основным направлениям деятельности проекта «Другое Дело»: «Волонтерство и добрые дела, «Культура и творчество», «Обучение и карьера», «Экология», «Здоровье и спорт».

Кроме того, участников ждут встречи с руководителями президентской платформы «Россия – страна возможностей», командообразующие мероприятия, интеллектуальные игры, торжественное награждение и многое другое.

источник: по информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»