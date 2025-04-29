Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Три крымских проекта — победители межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»
Новости Республики
Три крымских проекта - победители межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

Три крымских проекта — победители межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:03 29.04.2025

Три крымских проекта стали победителями межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крымчане одержали победу в таких номинациях как «Молодой предприниматель», «Культурный код» и «Работаю помогаю». Искренне поздравляю наших предпринимателей с победой и желаю удачи в федеральном этапе конкурса, который, напомню, состоится в июне, — отметила Ирина Кивико.

Конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес» проходит в десятый раз. За время существования конкурса в нём приняли участие около 9,5 тысяч проектов из 87 регионов. Организатор конкурса Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», партнёр – фонд «Наше будущее».

Узнайте больше:  Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами в Керченском проливе

Справка: В номинации «Молодой предприниматель»: ИП Алексин И.Д. с проектом Центр детского развития «Выше». В номинации «Культурный код»: ИП Иванова В.В. с театральным проектом «#ЯНЕБОЮСЬ». В номинации «Работая помогаю»: ООО «Симферопольское производственное объединение Крымпласт» с проектом «Футбол для слепых».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x