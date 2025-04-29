Три крымских проекта — победители межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»

Три крымских проекта стали победителями межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крымчане одержали победу в таких номинациях как «Молодой предприниматель», «Культурный код» и «Работаю помогаю». Искренне поздравляю наших предпринимателей с победой и желаю удачи в федеральном этапе конкурса, который, напомню, состоится в июне, — отметила Ирина Кивико.

Конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес» проходит в десятый раз. За время существования конкурса в нём приняли участие около 9,5 тысяч проектов из 87 регионов. Организатор конкурса Минэкономразвития РФ, федеральный оператор конкурса – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», партнёр – фонд «Наше будущее».

Справка: В номинации «Молодой предприниматель»: ИП Алексин И.Д. с проектом Центр детского развития «Выше». В номинации «Культурный код»: ИП Иванова В.В. с театральным проектом «#ЯНЕБОЮСЬ». В номинации «Работая помогаю»: ООО «Симферопольское производственное объединение Крымпласт» с проектом «Футбол для слепых».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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