Три медицинских объекта в Севастополе получили лицензии

В Севастополе завершена процедура лицензирования кардиологического корпуса городской больницы № 1. Также лицензии получила государственная стоматология на улице Надеждинцев, 20 и стоматологический кабинет для людей с инвалидностью на Большой Морской, 34. Напомним, получать разрешения для осуществления своей деятельности обязаны медучреждения всех форм собственности: государственные и частные. Лицензирование предусматривает изучение представленных учреждением документов, проведение экспертизы на местах и выдачу лицензии на право оказания медицинской помощи либо обоснованный отказ в выдаче разрешения.

Медицинская организация готовит пакет документов, заявление о предоставлении лицензии, обращаются в Департамент здравоохранения. Тогда, ведомство проводит документарную проверку. А уже на месте орган проверяет помещение на соответствие санитарным требованиям, соответствия образования квалификационных требований работающих специалистов, оснащением и стандартам оснащения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего сектором лицензирования Управления по лекарственному обеспечению и лицензированию фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения города Анну Тараленко.

Разрешение, отмечают специалисты, выдается отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности. Согласно законодательству, немедицинские организации, которые осуществляют меддеятельность, больницы и другие медицинские учреждения в Севастополе (ФАПы, родильные дома) могут работать без лицензии до 1 января 2021 года.

Сегодня помещения медицинских организаций приводятся в соответствие с требованиями Законодательства Российской Федерации. Выполняются капитальные, косметические ремонты, перестройки, реконструкции старых помещений. Существует практика «частичного» лицензирования, чтобы принимать пациентов в данных условиях, — говорит Анна Тараленко.

СПРАВКА: 16 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма и Севастополя ещё на год – до 1 января 2021 года. В настоящее время Департамент здравоохранения работает над приведением всех государственных больниц и поликлиник в соответствие с лицензионными требованиями.