Три миллиона двести восемьдесят тысяч туристов побывали в Крыму в этом году

За 7 месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым составил 3 млн 280 тыс. туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Об этом проинформировал Глава РК Сергей Аксёнов. По его информации, только в июле в Крыму отдохнуло свыше 1,2 млн. человек, что на треть больше, чем в прошлом году.

Сергей Аксёнов уточнил, что 62,1 % гостей прибыло через Крымский мост на автобусах и автомобилях, еще 27,3 % – по железной дороге, через исторические регионы – 10,6 %. Между тем, средняя загрузка средств размещения составляет 65 %. Крупные курортные комплексы с развитой туристской инфраструктурой загружены до 100 %. Наряду с этим специалисты отмечают, что Крым вышел в лидеры по росту продаж летних туров.

У некоторых туроператоров рост составляет 50 % по сравнению с 2023 годом. Увеличивается и продолжительность отдыха, в среднем это 10 дней, – добавил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поблагодарил министерство курортов и туризма РК за координацию работы, а предприятия крымской туриндустрии – за профессиональные и слаженные действия в непростых условиях, грамотное ценообразование и обеспечение комфортного и безопасного отдыха.

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