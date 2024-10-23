Три миллиона пассажиров перевезли этим летом поезда в Крым и обратно

Больше трёх миллионов пассажиров перевезли за курортный сезон в Крым и обратно поезда «Таврия» и «Гранд Экспресс». Это на 15% больше, чем в мае-сентябре 2023 года.

На Крымский полуостров и обратно курсировали 20 пар поездов «Таврия» и еще 3 прицепные группы вагонов. Это 8 поездов из Москвы, 2 поезда из Санкт-Петербурга, 10 поездов из других регионов. В маршрутной сети компании появились два новых направления: Нижний Новгород — Симферополь и Тольятти — Симферополь, — сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Самыми массовыми точками отправления в сторону полуострова стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер — из этих городов в Крым уехало больше всего пассажиров. Частота курсирования некоторых поездов была увеличена. Например, 7 поездов из Москвы, 2 из Санкт-Петербурга и один из Адлера отправлялись в Крым ежедневно.

Отметим, что в связи с высоким спросом «Гранд Сервис Экспресс» назначает дополнительный поезд из Москвы в Симферополь на новогодние праздники.

Поезд №165/166 сообщением Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь будет отправляться из Москвы 23, 24, 28, 29 декабря 2024 года, 2, 3, 7, 8, 12 января 2025 года в 17:45 и прибывать в Симферополь через день в 11:40. Из Симферополя поезд будет уходить 21, 22, 26, 27, 31 декабря 2024 года, 1, 5, 6, 10 января 2025 в 12:30 и прибывать в Москву через день в 5:35. Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе поезда – плацкартные и купейные одноэтажные вагоны, — рассказали в компании.

С учетом дополнительного поезда №165/166 из Москвы в Симферополь в предновогодние дни будут курсировать 6 поездов в день. Продажа билетов уже открыта.

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