Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Три миллиона пассажиров перевезли этим летом поезда в Крым и обратно
актуально в республике
Три миллиона пассажиров перевезли этим летом поезда в Крым и обратно
Фото: ГСЭ, ВК "Таврия", https://vk.com/tavria.train?z=photo-186961012_457249990%2Fwall-186961012_100905

Три миллиона пассажиров перевезли этим летом поезда в Крым и обратно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:58 23.10.2024

Больше трёх миллионов пассажиров перевезли за курортный сезон в Крым и обратно поезда «Таврия» и «Гранд Экспресс». Это на 15% больше, чем в мае-сентябре 2023 года.

На Крымский полуостров и обратно курсировали 20 пар поездов «Таврия» и еще 3 прицепные группы вагонов. Это 8 поездов из Москвы, 2 поезда из Санкт-Петербурга, 10 поездов из других регионов. В маршрутной сети компании появились два новых направления: Нижний Новгород — Симферополь и Тольятти — Симферополь, — сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Самыми массовыми точками отправления в сторону полуострова стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер — из этих городов в Крым уехало больше всего пассажиров. Частота курсирования некоторых поездов была увеличена. Например, 7 поездов из Москвы, 2 из Санкт-Петербурга и один из Адлера отправлялись в Крым ежедневно.

Отметим, что в связи с высоким спросом «Гранд Сервис Экспресс» назначает дополнительный поезд из Москвы в Симферополь на новогодние праздники.

Поезд №165/166 сообщением Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь будет отправляться из Москвы 23, 24, 28, 29 декабря 2024 года, 2, 3, 7, 8, 12 января 2025 года в 17:45 и прибывать в Симферополь через день в 11:40. Из Симферополя поезд будет уходить 21, 22, 26, 27, 31 декабря 2024 года, 1, 5, 6, 10 января 2025 в 12:30 и прибывать в Москву через день в 5:35. Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе поезда – плацкартные и купейные одноэтажные вагоны, — рассказали в компании.

С учетом дополнительного поезда №165/166 из Москвы в Симферополь в предновогодние дни будут курсировать 6 поездов в день. Продажа билетов уже открыта.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: транспорт в Крыму

транспорт в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.