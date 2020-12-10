Три недели зимних каникул объявили для школьников Севастополя: с 21 декабря по 10 января

Причины: и коронавирус, и ОРВИ.
Школьники Севастополя уйдут на каникулы с 21 декабря. Соответствующее решение утвердил оперативный штаб по COVID, под председательством губернатора Михаила Развожаева.
В школах вторую неделю подряд наблюдается стабильное увеличение количества классов, которые в связи с превышением 20% порога заболеваемости в том числе по ОРВИ, отправляются на карантин. В этой связи мы предлагаем установить с 21 декабря этого года по 10 января 2021 года каникулы для учащихся школ и учреждений дополнительного образования, включая спортивные организации, — отметил вице-губернатор Игорь Михеев.
По словам вице-губернатора, промежуточная аттестация по итогам второй четверти или первого полугодия, в зависимости от форматов обучения, будет проведена до 18 декабря. Праздничные новогодние мероприятия в школах, которые ранее было решено проводить отдельно в каждом классе, предложено провести до 19 декабря.
В отношении учреждений среднего специального образования, в настоящее время все группы работают в штатном режиме. Поэтому мы предлагаем с учетом того, что с 14 декабря начинается сессия, дать возможность студентам среднего специального образования сдать эту сессию. Каникулы, как планировалось — с 1 по 15 января, — подчеркнул Игорь Михеев.
Детские сады продолжат работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Предлагаю поддержать. Есть случаи, когда у школьников и COVID-19 выявляется. Было два класса по COVID-19 закрыто, — отметил Михаил Развожаев.
Кроме того, в Севастополе продолжают действовать все введенные ранее ограничения. В частности, обязательный масочный режим в местах массового скопления людей: торговых центрах, транспорте.
Также была приостановлена деятельность театров, кинотеатров, других зрительных площадок. Исключение — спортивные мероприятия, проводимые на открытом воздухе при участии не более 50 человек.
Запрещено проведение государственной регистрации браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, приостановлена деятельность по предоставлению экскурсионных услуг в Севастополе.
Гостиницы и места размещения могут заселять граждан только при наличии результатов обследования COVID-19 методом ПЦР или методом выявления антител, проведенные за 5 дней до заселения.
Заведениям общественного питания запрещено оказывать услуги с 22:00 до 7:00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Всем заведениям запрещено устраивать новогодние корпоративы и другие подобные мероприятия.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..