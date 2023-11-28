Три представителя Республики Крым — в суперфинале пятого конкурса «Лидеры России»

Три представителя Республики Крым вышли в суперфинал пятого конкурса «Лидеры России». Очередные очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершились в Ростове-на-Дону. Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 12,5 тысяч заявок из ЮФО и более 1,5 тыс. заявок из новых регионов РФ.

Победители финалов в Ростове-на-Дону работают в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий, промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, спорта, торговли, транспорта и энергетики, а также на муниципальной и государственной службе.

Среди победителей окружного финала ЮФО:

Максим Кривенцов, заведующий кафедрой патологической анатомии с секционным курсом, декан стоматологического факультета Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института Крымского федерального университета участвует в конкурсе «Лидеры России» второй раз. Максим работает в системе высшего медицинского образования, где с командой внедряет современные инновационные фантомные классы для студентов-медиков.

Наталья Вистунова, заместитель генерального директора по стратегии санаторно-курортного комплекса «Mriya Resort and SPA». Занимается развитием туризма и гостеприимства в России, а также образования в этой сфере.

Дарья Шумкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам в винодельческой компании. Дарья занимается автоматизацией процессов.

Окружные финалы конкурса «Лидеры России» в Ростове-на-Дону начались 24 ноября с социальной программы. В этот день управленцы провели мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников города, прошли собеседования с крупными работодателями, получили консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и пообщались с участниками прошлых сезонов. 25 и 26 ноября состоялись конкурсные испытания: эксперты оценили, как лидеры проявляют себя в разных управленческих ролях.

В заключительный день финалисты пообщались в формате открытого диалога с главой Ростовской области Василием Голубевым. Губернатор дал высокую оценку работе своих земляков на региональном этапе конкурса. По его поручению управленцы подготовили предложения, направленные на повышение результативности научных исследований и разработок и их успешное внедрение в коммерческий оборот.

Финалы юбилейного конкурса «Лидеры России» завершены в шести федеральных округах: СЗФО, СФО, УФО, ДФО, ПФО, СКФО. После Ростова-на-Дону (ЮФО и новые регионы РФ) очные испытания продолжатся в Москве: 6-10 декабря на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам всех окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года. Все суперфиналисты конкурса получат грант в размере 1 млн рублей на обучение и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны».

Справка: Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

По информации АНО «Россия – страна возможностей»