Три села в Нижнегорском районе Крыма и часть Керчи обесточены

В Крыму из-за аварии на линии электропередачи обесточены абоненты одного микрорайона в Керчи и трех населенных пунктов Нижнегорского района. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго» утром в понедельник.
На предприятии уточнили, что в Керчи обесточен микрорайон Солнечный. В Нижнегорском районе без электроснабжения частично остались населенные пункты Нижнегорский, Разливы, Плодовое.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, – добавили в «Крымэнерго».
источник: РИА Новости Крым
С тегами: энергоснабжение Крыма
