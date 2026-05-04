Три села в Нижнегорском районе Крыма и часть Керчи обесточены
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 04.05.2026

В Крыму из-за аварии на линии электропередачи обесточены абоненты одного микрорайона в Керчи и трех населенных пунктов Нижнегорского района. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго» утром в понедельник.

На предприятии уточнили, что в Керчи обесточен микрорайон Солнечный. В Нижнегорском районе без электроснабжения частично остались населенные пункты Нижнегорский, Разливы, Плодовое.

Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, – добавили в «Крымэнерго».

источник: РИА Новости Крым 

