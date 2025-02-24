Три севастопольские школы переходят на дистант из-за роста ОРВИ

За последнюю неделю мы наблюдали незначительное увеличение заболеваемости среди детей в школах. Для того, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции и разделить детские коллективы, принято решение перевести три школы на дистанционный режим работы. Это школы № 15, 20, 52, – цитирует пресс-служба главу департамента образования Максима Кривоноса.

В правительстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем, мониторинг уровня заболеваемости продолжается. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки население дополнительно проинформируют. Родителям школьников рекомендуется следить за информацией в официальных группах образовательных учреждений и родительских чатах школ.

Уточняется, что Роспотребнадзор выдает предписание о закрытии школы при превышении порога заболеваемости свыше 20%, а решение о переводе на «удаленку» отдельных классов школы принимают самостоятельно.

Ранее в Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщали в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора.

В целом по России наблюдается рост сезонных инфекций и коронавируса, но статистика должна пойти на спад с середины марта, заявлял ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

источник: РИА Новости Крым