Три севастопольских предприятия получают компенсации за затраты на оборудование

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка провел конкурсный отбор на предоставление субсидий предприятиям пищевой промышленности. Прием заявок проводился с 29 мая по 8 июня.

По результатам отбора получателями субсидии стали три городских предприятия: ООО «ДКЛ-продукт», крестьянское фермерское хозяйство «Баррик» и индивидуальный предприниматель Валерий Полторак.

Общий объем финансирования составил почти 4 миллиона рублей. Таким образом, предпринимателям возместят часть затрат на покупку современного оборудования.

Поддержка со стороны государства играет ключевую роль в модернизации и развитии малого и среднего бизнеса в аграрном секторе. Благодаря субсидиям предприятия могут обновить производственные мощности, внедрить современные технологии и повысить эффективность. Благодаря этой программе стал возможен запуск таких направлений производства, как выпуск рыбных пресервов, приобретение винодельческого оборудования, а также оборудование для сушки фруктов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталью Скорюкову.

Напомним, с начала этого года в Севастополе субсидии получили уже пять производителей. Благодаря государственной поддержке стало возможным приобрести 23 единицы оборудования.

В прошлом году господдержку на покупку порядка 30 единиц нового оборудования получили хлебопекарные, винодельческие и колбасные предприятия. На эти цели из бюджета города направлено более 80 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя