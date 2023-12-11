Тринадцатые зарплаты крымчане потратят на раздачу долгов, накопления и отдых

Премии по итогам года ожидают 30% крымчан. В опросе сервиса SuperJob участвовали представители компаний и трудоустроенные граждане из Крыма.

Премии по итогам года выплатят 43% работодателей Крыма: 25% будут премировать весь штат, 18% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причем чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно. 30% горожан ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (16%). У 15% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 11% хотят потратить деньги на путешествие. По 8% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

Время проведения: 27 ноября — 7 декабря 2023 года