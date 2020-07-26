Трёхлетний Муса Сулейманов, пропавший в Крыму, не найден. Поиски продолжаются

В Крыму волонтеры и спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу поисковых отрядов «Лиза Алерт» Наталью Кропачеву, приступили к повторному прочесыванию местности, в пределах которой мог находиться пропавший трехлетний Муса Сулейманов.

Поиски продолжаются, ребенок пока не найден. Полностью за ночь территорию обследовали, в том числе и с водолазами заболоченную местность с камышами, чтобы быть полностью уверенными, что его там нет. Приступили к повторному прочесыванию отдельных квадратов. Это опасные лесистые участки, где есть вероятность, что недосмотрели где-то. Работают квадрокоптеры.

Напомним, ребёнок пропал вечером в пятницу. ЧП произошло в с. Строгановка. Подробности происшествия — здесь.