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Трёхлетний Муса Сулейманов, пропавший в Крыму, не найден. Поиски продолжаются
фото: "Лиза Алерт Крым", ВК

Трёхлетний Муса Сулейманов, пропавший в Крыму, не найден. Поиски продолжаются

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:20 26.07.2020

В Крыму волонтеры и спасатели,  сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу поисковых отрядов «Лиза Алерт» Наталью Кропачеву, приступили к повторному прочесыванию местности, в пределах которой мог находиться пропавший трехлетний Муса Сулейманов.

Поиски продолжаются, ребенок пока не найден. Полностью за ночь территорию обследовали, в том числе и с водолазами заболоченную местность с камышами, чтобы быть полностью уверенными, что его там нет. Приступили к повторному прочесыванию отдельных квадратов. Это опасные лесистые участки, где есть вероятность, что недосмотрели где-то. Работают квадрокоптеры.

Напомним, ребёнок пропал вечером в пятницу. ЧП произошло в с. Строгановка. Подробности происшествия — здесь.

Трёхлетний Муса Сулейманов, пропавший в Крыму, не найден. Поиски продолжаются

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