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Трём севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза

Трём севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:47 30.04.2020

Решение о присвоении трём севастопольским школам имён Героев Советского Союза приняло Правительство города.

Теперь, средняя общеобразовательная школа № 37 будет носить имя Неустроева Степана Андреевича, которому звание Героя Советского Союза было присвоено за проведение успешной операции по водружению Знамени Победы на куполе рейхстага. В 2014 году в школе №37 был открыт музей «Боевой славы», где одна из экспозиций посвящена Степану Неустроеву, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя. 

Что касается двух других школ, то:

  • Балаклавской средней общеобразовательной школе № 33 присвоено имя Героя Советского Союза контр-адмирала Военно-морского флота Герасимова Владимира Ивановича, получившего высокое звание за проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Воронежском, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, и 1-м Прибалтийском фронтах.
  • Гимназии № 10, расположенной в Гагаринском районе, присвоено имя Героя Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича. В годы Великой Отечественной войны Мирон Ефимов служил летчиком морской авиации Черноморского флота, участвовал в обороне Крыма и Кавказа. Совершил 234 боевых вылета. Отличился в боях за Севастополь.

 

Трём севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза

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