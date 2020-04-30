Трём севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза

Решение о присвоении трём севастопольским школам имён Героев Советского Союза приняло Правительство города.

Теперь, средняя общеобразовательная школа № 37 будет носить имя Неустроева Степана Андреевича, которому звание Героя Советского Союза было присвоено за проведение успешной операции по водружению Знамени Победы на куполе рейхстага. В 2014 году в школе №37 был открыт музей «Боевой славы», где одна из экспозиций посвящена Степану Неустроеву, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.