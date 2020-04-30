Трём севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза

Решение о присвоении трём севастопольским школам имён Героев Советского Союза приняло Правительство города.
Теперь, средняя общеобразовательная школа № 37 будет носить имя Неустроева Степана Андреевича, которому звание Героя Советского Союза было присвоено за проведение успешной операции по водружению Знамени Победы на куполе рейхстага. В 2014 году в школе №37 был открыт музей «Боевой славы», где одна из экспозиций посвящена Степану Неустроеву, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.
Что касается двух других школ, то:
- Балаклавской средней общеобразовательной школе № 33 присвоено имя Героя Советского Союза контр-адмирала Военно-морского флота Герасимова Владимира Ивановича, получившего высокое звание за проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Воронежском, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, и 1-м Прибалтийском фронтах.
- Гимназии № 10, расположенной в Гагаринском районе, присвоено имя Героя Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича. В годы Великой Отечественной войны Мирон Ефимов служил летчиком морской авиации Черноморского флота, участвовал в обороне Крыма и Кавказа. Совершил 234 боевых вылета. Отличился в боях за Севастополь.
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