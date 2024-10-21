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Трое из 10 трудоустроенных крымчан участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой
фото: pikist.com

Трое из 10 трудоустроенных крымчан участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 21.10.2024

В опросе сервиса приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

Исследования, оценивающие удовлетворенность работой, — один из HR-инструментов, позволяющих отслеживать отношение персонала к различным составляющим работы: условиям труда, отношениям с руководством, общему климату в коллективе и проч. 3 из 10 крымчан сталкивались на работе с подобными анкетами.

Женщины более отзывчивы: 74% из них всегда участвуют в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой (против 67% среди мужчин). Вероятно, дело в том, что практически каждый второй мужчина не доверяет результатам замеров (48%): «Не вижу разницы. В компании ничего не меняется». Среди женщин же больше тех, кто доверяет (46%). Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина затрудняются оценить результаты исследований либо в их компаниях результаты не афишируются.

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Время проведения: 20 сентября — 9 октября 2024 года

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