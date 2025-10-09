Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Трое крымчан теперь эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования»
Новости Республики
Трое крымчан теперь эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования»
иллюстрация: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Трое крымчан теперь эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 09.10.2025

Подведены итоги конкурса в экспертное сообщество проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Среди победителей – три представителя Республики Крым.

Новые эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» будут работать в регионах над развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. Они помогут внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживать государственные инициативы.

На конкурс в экспертное сообщество подали заявки 6491 человек, из них мы выбрали 100 лучших педагогов, которые станут лицом проекта в своих регионах. Они получат статус эксперта и будут представлять проект в регионах и на федеральных площадках, также смогут выступать спикерами, модераторами и наставниками, транслировать лучшие практики и усиливать влияние проекта в сфере образования. В октябре победители примут участие в стратегической сессии по развитию экспертного сообщества в 2026 году, которая пройдет на Байкале. Мероприятие включает культурно-просветительскую программу с посещением музеев «Тальцы» и Кругобайкальской железной дороги.

От Республики Крым победителями конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:

  • Лариса Новинкина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель английского языка Рощинской школы-детского сада Джанкойского района;
  • Татьяна Коваль – заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина города Симферополя;
  • Наталия Маланова – руководитель Центра развития воспитательных технологий Международного детского центра «Артек».

Лариса Новинкина в профессии более 25 лет, имеет звание «Заслуженного учителя Республики Крым», победитель и призер региональных этапов различных конкурсов профессионального мастерства, победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, участник Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым. В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировало желание внести свой вклад в создание системы, которая будет готовить современное поколение, обладающее необходимыми навыками для успешной жизни в современном мире.

Узнайте больше:  Экс-посол США: Украина не вернёт Крым в скором времени и тем более военным путем

Более 35 лет в профессии Татьяна Коваль, из них более 25 лет является управленцем в образовании. Координатор наставников-просветителей Республики Крым. Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» вдохновило ее поделиться своим педагогическим опытом с коллегами из различных уголков страны, помогло открыть для новые подходы к развитию образовательной среды и стать частью профессионального сообщества, объединенного стремлением к росту профессиональных компетенций, взаимопомощью и коллективным творчеством.

Наталия Маланова прошла профессиональный путь от старшей пионервожатой до директора школы.  Работает в сфере образования более 30 лет. Сейчас вместе с коллективом центра развития воспитательных технологий она разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные программы обучения, раскрывающие секреты уникальной системы воспитания Международного детского центра «Артек». В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировало желание развиваться самой, быть среди единомышленников, приносить пользу педагогическому сообществу страны.

источник: по информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x