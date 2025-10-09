Трое крымчан теперь эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования»

Новые эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» будут работать в регионах над развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. Они помогут внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживать государственные инициативы.

На конкурс в экспертное сообщество подали заявки 6491 человек, из них мы выбрали 100 лучших педагогов, которые станут лицом проекта в своих регионах. Они получат статус эксперта и будут представлять проект в регионах и на федеральных площадках, также смогут выступать спикерами, модераторами и наставниками, транслировать лучшие практики и усиливать влияние проекта в сфере образования. В октябре победители примут участие в стратегической сессии по развитию экспертного сообщества в 2026 году, которая пройдет на Байкале. Мероприятие включает культурно-просветительскую программу с посещением музеев «Тальцы» и Кругобайкальской железной дороги.

От Республики Крым победителями конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:

Лариса Новинкина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель английского языка Рощинской школы-детского сада Джанкойского района;

Татьяна Коваль – заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина города Симферополя;

Наталия Маланова – руководитель Центра развития воспитательных технологий Международного детского центра «Артек».

Лариса Новинкина в профессии более 25 лет, имеет звание «Заслуженного учителя Республики Крым», победитель и призер региональных этапов различных конкурсов профессионального мастерства, победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, участник Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым. В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировало желание внести свой вклад в создание системы, которая будет готовить современное поколение, обладающее необходимыми навыками для успешной жизни в современном мире.

Более 35 лет в профессии Татьяна Коваль, из них более 25 лет является управленцем в образовании. Координатор наставников-просветителей Республики Крым. Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» вдохновило ее поделиться своим педагогическим опытом с коллегами из различных уголков страны, помогло открыть для новые подходы к развитию образовательной среды и стать частью профессионального сообщества, объединенного стремлением к росту профессиональных компетенций, взаимопомощью и коллективным творчеством.

Наталия Маланова прошла профессиональный путь от старшей пионервожатой до директора школы. Работает в сфере образования более 30 лет. Сейчас вместе с коллективом центра развития воспитательных технологий она разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные программы обучения, раскрывающие секреты уникальной системы воспитания Международного детского центра «Артек». В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировало желание развиваться самой, быть среди единомышленников, приносить пользу педагогическому сообществу страны.

источник: по информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»