Трое молодых людей, ограбивших ломбард в пгт.Приморский (Феодосия), услышали свой приговор

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор группе молодых людей за совершение грабежа, т.е. открытого хищения чужого имущества, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия, в особо крупном размере, а также за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.

Судом установлено, что 25.12.2022г., вступив в преступный сговор, подсудимые договорились о том, что преступление они совершат совместно и согласовано, оказывая помощь друг другу, с целью открытого хищения чужого имущества незаконно проникнут в помещение обособленного подразделения № 2 ООО «Ломбард «Комод», расположенного в пгт.Приморский г. Феодосии Республики Крым, в случае необходимости применят в отношении потерпевшей насилие в виде физического и психического воздействия, не опасного для жизни и здоровья.

С целью облегчения реализации своего преступного умысла 26.12.2022г. во второй половине дня подсудимые в п. Зуя Белогорского района Республики Крым, арендовали автомобиль «Лада Гранта», на котором приехали в пгт.Приморский г.Феодосии Республики Крым, припарковали его у края проезжей части напротив одного из домов неподалеку от ломбарда.

Дождавшись вечернего времени, реализуя свой преступный умысел, действуя совместно, и согласованно по заранее обговоренному плану, один из подсудимых остался за рулем автомобиля, а остальные выбежали из него, после чего, действуя открыто, вошли через не запертую входную дверь в помещение ломбарда. После чего один из нападавших подбежал к потерпевшей и с целью подавления её воли и возможности к сопротивлению, применил к ней насилие, выразившееся в удержании её руками за туловище, а также в области лица.

Потерпевшая попыталась оказать сопротивление и покинуть помещение ломбарда, однако, находившийся подсудимый в автомобиле, увидел это выбежал из него, и на выходе из ломбарда, нанес один удар левой ногой в область туловища последней, от чего она упала на пол в помещении ломбарда. В этот момент, в результате применения насилия, потерпевшая выронила на пол связку с ключами. Один из подсудимых, подобрал связку с ключами, одним из которых открыл входную дверь в помещение, где находится сейф с денежными средствами и ювелирными изделиями, где также одним из ключей открыл сейф, из которого похитил денежные средства в сумме 187 534 руб. различными купюрами, а так же полимерный контейнер в котором находились ювелирные изделия на общую сумму 2 497 235,22руб. После совершения вышеуказанных действий, подсудимые с похищенным с места совершения преступления скрылись, похищенным распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из подсудимых, сотрудниками полиции был обнаружен и изъят мефедрон массой 0,24г, а также в ходе проведения осмотра автомобиля еще одного подсудимого, в салоне автомобиля была обнаружена и изъята сумка, внутри которой находился каннабис (марихуана) массой 38,92г и 38,96г.

В судебном заседании подсудимые свою вину в содеянном признали полностью.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие, обстоятельств отягчающих подсудимым наказание.

С учетом обстоятельств дела, суд назначил одному подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Двум другим подсудимым назначено наказание (каждому) в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда Республики Крым