Трое на одного – в Севастополе разыскивают хулиганов-драчунов

В Севастополе полиция устанавливает правонарушителей, нанёсших телесные повреждения местному жителю.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя обратился 19-летний студент одного из городских вузов с заявлением о том, что неизвестные причинили ему травмы. Потерпевший сообщил, что вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Молодой человек по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за «закладчика» наркотиков и их целью было изучить содержимое его сумки. Когда им это удалось и потерпевший стал звать на помощь, правонарушители скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников инцидента.