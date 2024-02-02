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Трое на одного – в Севастополе разыскивают хулиганов-драчунов

Трое на одного – в Севастополе разыскивают хулиганов-драчунов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:36 02.02.2024

В Севастополе полиция устанавливает правонарушителей, нанёсших телесные повреждения местному жителю.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя обратился 19-летний студент одного из городских вузов с заявлением о том, что неизвестные причинили ему травмы. Потерпевший сообщил, что вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Молодой человек по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за «закладчика» наркотиков и их целью было изучить содержимое его сумки. Когда им это удалось и потерпевший стал звать на помощь, правонарушители скрылись в неизвестном направлении.

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В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников инцидента.

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УМВД России в Севастополе
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