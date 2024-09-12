Трое победителей на выборах в Госсовет РК передали мандаты сопартийцам

Двое кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым третьего созыва от «Единой России» и один от ЛДПР, победившие на выборах по партийным спискам, отказались от мандатов в пользу своих сопартийцев, сообщил журналистам глава региональной избирательной комиссии Михаил Малышев.

На основании заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Государственного совета Республики Крым третьего созыва Слуцкого Леонида Эдуардовича, избранного депутатом Государственного совета РК третьего созыва в составе республиканского списка, кандидата, выдвинутого региональным отделением политической партии ЛДПР, об отказе от получения депутатского мандата <…> избирательная комиссия Республики Крым постановляет: передать мандат депутата Государственного совета Республики Крым третьего созыва следующему в порядке очередности зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидата, выдвинутых ЛДПР, Пахолковой Елене, — цитирует ТАСС Михаила Малышева.

На основании аналогичных заявлений избирательной комиссией региона были переданы мандаты главы Республики Крым Сергея Аксенова и Дианы Киргизовой. Их места получили Владимир Мерцалов и Эдип Гафаров.

В Государственный совет региона избираются 75 депутатов: 50 по партийным спискам в республиканском округе и 25 по одномандатным округам. Партия «Единая Россия» стала лидером по числу мандатов на выборах в Государственный совет Республики Крым, получив 68 из 75 мест, по три места получили ЛДПР и КПРФ, одно место у партии «Справедливая Россия — За правду».

В Республике Крым голосование прошло 6-8 сентября. Одновременно в регионе прошли 265 избирательных кампаний, замещались 2 979 депутатских мандатов, из них 75 — в Государственный совет республики. По итогам выборов в республиканском избирательном округе в крымский парламент прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, которые преодолели пятипроцентный барьер, набрав соответственно 74,87%, 5,71% и 5,15% голосов. В выборах депутатов Государственного совета региона принял участие 702 141 избиратель, что составляет 47,61%.

По итогам выборов в Госсовет Крыма в 2019 году большинство голосов набрали региональные отделения партий: «Единая Россия» — 54,70%, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,22%, остальные набрали менее 5%. Единороссы получили — 60, ЛДПР — 10 и КПРФ — пять мандатов депутатов.

источник: ТАСС