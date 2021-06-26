Трое скончались, 51 человек выздоровел. COVID-19 в Севастополе

По состоянию на 26 июня в Севастополе зарегистрированы 106 новых случаев заболевания COVID-19.

51 человек выписан после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 73 до 89 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 160 человек. В настоящий момент выздоровели 14 504 человека, 723 умерли. Под наблюдением находится 370 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.