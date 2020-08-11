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Трое скончались на месте. Ночное ДТП в Симферополе
фото: ВК, Автопартнёр Крым

Трое скончались на месте аварии. Ночное ДТП в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:46 11.08.2020

Накануне в  23:32 в службу спасения поступило сообщение: на объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в Симферополе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель автомобиля Chrysler Voyager не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате чего пострадали 4 человека. К сожалению, трое из них скончались на месте. Пострадавший пассажир Daewoo Lanos передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Диагноз устанавливается. Сотрудниками МЧС отключены АКБ автомобилей, проведена уборка обломков автомобилей с проезжей части и обеспечена пожарная безопасность на месте происшествия. Движение на автодороге не затруднено, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Трое скончались на месте. Ночное ДТП в Симферополе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают  всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

Трое скончались на месте аварии. Ночное ДТП в Симферополе

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