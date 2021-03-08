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В Севастополе – 81 новый случай заражения коронавирусом
Фото: jewhisperer, pixabay.com

Трое умерли, 47 вирус подхватили. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:34 08.03.2021

По состоянию на утро 8 марта в Севастополе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19.

28 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 62 до 93 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12372 человека. В настоящий момент выздоровели 11478 человек, 518 умерло.

Под наблюдением находится 672 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Трое умерли, 47 вирус подхватили. Коронавирус в Севастополе

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