Трое умерли, 47 вирус подхватили. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 8 марта в Севастополе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19.

28 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 62 до 93 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12372 человека. В настоящий момент выздоровели 11478 человек, 518 умерло.

Под наблюдением находится 672 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.