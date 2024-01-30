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Трое жителей Евпатории задержаны за помощь в обмане семи пенсионерок из Сакского района
Иллюстрация: УМВД по г. Севастополю

Трое жителей Евпатории задержаны за помощь в обмане семи пенсионерок из Сакского района

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:23 30.01.2024

В Крыму в дежурную часть МО МВД России «Сакский» в течение нескольких дней поступили заявления от семи жительниц Сакского района, которые попали на уловки мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и убеждали пенсионерок передать курьеру денежные средства под предлогом непривлечения к ответственности их близких, якобы ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий, а также для оплаты лечения пострадавшей стороне. Уже в беседе с настоящими сотрудниками полиции почти все потерпевшие говорили, что знали о такой схеме обмана, но почему-то всё равно поверили мошенникам, которые сыграли на чувствах, а слова звонивших пенсионеры не подвергли ни сомнению, ни проверке. Сотрудники уголовного розыска установили троих граждан, которых телефонные мошенники направляли к потерпевшим за деньгами. Все фигуранты – жители Евпатории: один из них, 39-летний мужчина, ранее уже был судим, а двое других в возрасте 18 и 20 лет к уголовной ответственности не привлекались, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Криминальные курьеры были задержаны. У одного из них оперативники изъяли две тысячи евро и 560 тысяч рублей, которые по решению суда будут возвращены потерпевшим.

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Кроме того, в отношении одного из посыльных в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды в отношении пожилых жительниц другого города-курорта.

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности задержанных.

Всех, кто пострадал от подобной схемы мошенников на территории Сакского района и г. Евпатории, просьба обратиться в МО МВД России «Сакский» по адресу: г. Саки, ул. Ленина, д. 27 или сообщить по телефону дежурной части 102, который работает круглосуточно.
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