Трое жителей Евпатории задержаны за помощь в обмане семи пенсионерок из Сакского района

В Крыму в дежурную часть МО МВД России «Сакский» в течение нескольких дней поступили заявления от семи жительниц Сакского района, которые попали на уловки мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и убеждали пенсионерок передать курьеру денежные средства под предлогом непривлечения к ответственности их близких, якобы ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий, а также для оплаты лечения пострадавшей стороне. Уже в беседе с настоящими сотрудниками полиции почти все потерпевшие говорили, что знали о такой схеме обмана, но почему-то всё равно поверили мошенникам, которые сыграли на чувствах, а слова звонивших пенсионеры не подвергли ни сомнению, ни проверке. Сотрудники уголовного розыска установили троих граждан, которых телефонные мошенники направляли к потерпевшим за деньгами. Все фигуранты – жители Евпатории: один из них, 39-летний мужчина, ранее уже был судим, а двое других в возрасте 18 и 20 лет к уголовной ответственности не привлекались, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Криминальные курьеры были задержаны. У одного из них оперативники изъяли две тысячи евро и 560 тысяч рублей, которые по решению суда будут возвращены потерпевшим.

Кроме того, в отношении одного из посыльных в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды в отношении пожилых жительниц другого города-курорта.

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности задержанных.