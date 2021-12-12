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Тройное ДТП в центре Симферополя Новая разметка «виновата»?

Тройное ДТП в центре Симферополя. Новая разметка «виновата»?  

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 18:31 12.12.2021

Сегодня в 15:00 в центре Симферополя, на перекрестке улиц Гоголя и Жуковского произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка одного из столкнувшихся авто. По информации ГИБДД, участники ДТП: «Daewoo Nexia», «Mitsubishi Outlander», «Honda Civic». В соцсетях, обсуждая данную аварии, не забываю напомнить об измененной разметке на многих перекрестках в центре города.

Похоже «Нексия» по косой разметке перестраивалась, на перекрестке, «Хонда» поворачивала на право и отбросила ее на «Митсубан», который тоже ехал под стрелочку. Короче стрелки будут и дальше убирать.

Хорошо, что такой трэш не в будний день, — из обсуждения ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым.

Тройное ДТП в центре Симферополя Новая разметка «виновата»?  

В Госавтоинспекции заметили: разметка ни при чем.

Водитель автомобиля «Daewoo» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Honda Civic», который от удара отбросило на стоящий автомобиль «Mitsubishi Outlander». В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Daewoo», девушка госпитализирована, — рассказали в ГИБДД.

Тройное ДТП в центре Симферополя Новая разметка «виновата»?  

На месте аварии работали все оперативные службы. Пострадавшую бережно извлекли из покореженного салона авто спасатели МЧС и передали бригаде «Скорой помощи». Полиция проводит проверку.

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Тройное ДТП в центре Симферополя Новая разметка «виновата»?  

Фото: ВК, Автопартнер Крым, Елизавета Биличенко, Елисей Елисеев и Саша Петров.

Тройное ДТП в центре Симферополя. Новая разметка «виновата»?  

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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