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Троллейбус становится самым популярным видом транспорта у крымчан
Фото: минтранс РК

Троллейбус становится самым популярным видом транспорта у крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:32 09.02.2024

За январь 2024 года ГУП РК «Крымтроллейбус» перевезено 6 миллионов 830 тысячи пассажиров, что на 30,9 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.

Уточняется, что в 2023 году услугами предприятия воспользовалось 83 миллиона 672 тысячи пассажиров. В среднем на троллейбусах и автобусах ГУП РК «Крымтроллейбус» ездит до 229 тысяч пассажиров в день.

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