«Тропы.Батилимана»: в Севастополе готовят к открытию проект экотуризма

В августе проект «Тропы.Батилиман» заработает в тестовом режиме. Уникальный для Севастополя проект впервые реализован на особо охраняемой природной территории в строгом соответствии с правилами ООПТ и Лесного кодекса.

В июне 2022 года компания «Дели Христо» получила в долгосрочную аренду два участка, выставленных на торги под обустройство рекреационной деятельности в урочище Батилиман. На первом участке гостям доступны 34 комфортных эко-дома, на втором участке располагаются люди, которые отдыхают в палатках. Арендаторы также следят за этой территорией, убирают, но коммерческой деятельности на ней никакой не осуществляется. Доступ на территорию сохраняется открытым. Для всех туристов, которые не проживают в отеле, предусмотрена тропа для прохода на другие природные территории.

Команда проекта приложила максимум усилий, чтобы все модули и коммуникации были расположены с учетом сложной экосистемы территории: использовали существующие дороги и тропинки, а если при размещении модуля напротив входа или окна росло дерево, преграждающее вход, то конструкцию сдвигали так, чтобы не затронуть это дерево. Еще до начала работ компания «Дели Христо», реализующая проект, провела подеревнуютопосъемку, все растения посчитали и зафиксировали. Сами модульные некапитальные средства размещения гостей установлены на площадках, созданных природой, без дополнительной расчистки места.

Большая севастопольская тропа – это 117 километров прямых маршрутов и еще 100 километров второстепенных. С другой стороны, практически нет мест размещения, если не считать несколько организованных палаточных лагерей и, безусловно, этот объект станет хорошим подспорьем для тех, кто отправляется в путешествие по Большой севастопольской тропе на несколько дней, но, конечно, когда не действует противопожарный период и есть определенные ограничения. Напомню, что есть даже поручение Президента, которое говорит, что необходимо развивать экологический туризм, но с особой заботой к природе и на наш взгляд – это как раз очень хорошая такая комбинация. Это плюс и для экономики именно нашего региона: чтобы деньги за размещение туристов не уходили в соседние регионы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Важно отметить, что территория не исключается из состава лесного фонда, не подлежит приватизации и остается под охраной государства. Все условия и ограничения зафиксированы в договоре аренды, включая недопустимость установки капитальных ограждений. Проезд на автомобиле на территорию эко-отеля также запрещен, допускается только специализированная техника. Доступ ко всем лесным участкам урочища Батилиман является бесплатным.

Этот объект — пример создания современной инфраструктуры размещения туристов в лесу, с минимальным воздействием на окружающую среду. Доступ ко всем лесным участкам урочища Батилиман является бесплатным. Права граждан не нарушаются. Все действия Севприроднадзора и лесопользователя осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — отметила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Команда проекта провела большую работу по уборке территории от мусора и загрязнений, оснастила территорию системой видеонаблюдения и оповещения о возгораниях. Система канализации и водоснабжения устроена открытым способом без разработки траншей, без нанесения вреда почвенному покрову. Вода подведена к каждому домику, комплексно устроены очистные сооружения, в которых предусмотрена система откачки сточных вод в приезжающую цистерну и увозящую отходы на полигон. Все это позволяет бережно и осознанно использовать уникальный природный потенциал и сохранять экосистему Батилимана.

Объект будет функционировать круглогодично. Общая площадь составляет 2,2 гектара. На территории размещено 34 модуля для проживания двух гостей в каждом — рассчитано на 64 человека. Все деревья, в том числе особо ценные, были учтены и пронумерованы. Проводились экспертизы с участием профильных организаций и природоохранного надзора. Контроль за состоянием зеленых насаждений осуществляется и после завершения строительных работ. Также каждый день проводим уборку, собираем и вывозим мусор, – сообщил директор по строительству компании «Дели Христо» Михаил Костылев.

Справочно: Проект реализуется компанией «Дели Христо», которая специализируется на девелопменте и инвестициях на территории Севастополя и Крыма. Управляющей компанией эко-отеля «ТРОПЫ.Батилиман» выступает группа M-experts — профессиональный игрок на рынке туристических услуг. Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие модульных гостиниц и выделить на эти цели дополнительно 11 млрд руб. Об этом он заявил, выступая на ПМЭФ-2023.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя