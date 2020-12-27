Тропы здоровья: инвестор вложит почти 60 миллионов рублей в проект по развитию экотуризма в Крыму

В Крыму инвестор реализует проект по обустройству парковой зоны с терренкурами с объемом инвестиций 59 млн. рублей. Как заявляет инициатор проекта, терренкуры — это настоящие тропы здоровья. Жители и гости города смогут прогуливаться по специально проложенным маршрутам, где спуски чередуются с подъемами и ровными участками.

В рамках проекта будет обустроена парковая зона с уклоном 20%, площадью 58 235 кв. метров со специально проложенными маршрутами, предназначенными для лечебной ходьбы и велопрогулок, площадками для отдыха, скамейками, ограждениями и лестницами на крутых участках маршрутов. Предполагается проектирование видовой площадки — ротонды, беседок, мостов через овраги и других объектов, — сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Инвестпроект планируется реализовать в три этапа в течение двух лет. За расчетный период 15 лет проект принесёт более 146 млн. рублей в виде налогов в бюджеты разных уровней.