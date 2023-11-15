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Тройное на трассе «Симферополь – Джанкой». Водитель «Ниссана» не соблюдал дистанцию

Тройное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой». Водитель «Ниссана» не соблюдал дистанцию

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:17 15.11.2023

Двое пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферопольском районе. Как уточнили в ГИБДД, авария случилась сегодня днем (в 14:10) на трассе «Симферополь – Джанкой», вблизи села Молодежное.

Тройное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой». Водитель «Ниссана» не соблюдал дистанцию

34-летний водитель автомобиля «Nissan Note», двигаясь со стороны г. Джанкоя в сторону г. Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и совершил столкновение с автомобилем «Škoda Roomster», который в свою очередь столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Škoda Octavia». В результате ДТП водитель «Nissan Note» и пассажир «Škoda Roomster» получили телесные повреждения и доставлены в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Тройное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой». Водитель «Ниссана» не соблюдал дистанцию

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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