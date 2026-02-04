Прямо сейчас:
«Трубы горели»: в Севастополе мужчина украл семь бутылок крепкого алкоголя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:19 04.02.2026

В течение двух часов мужчина три раза наведался в магазин и совершенно незаметно для персонала вынес семь бутылок виски общей стоимостью около 12,5 тысяч рублей.

Установлено, что 44-летний севастополец решил отдохнуть в компании двух дам. Денег на угощения не было, но в грязь лицом упасть не хотелось, поэтому мужчина решил действовать креативно. Зайдя в ближайший алкомаркет, он выбрал две понравившиеся бутылки виски, ловким движением спрятал их в черный пакет и, как ни в чем не бывало, вышел из магазина. Казалось бы, этого «топлива» должно было хватить, но спутницы оказались не из слабых, и быстро осушили бутылки. Конечно же, нашему герою пришлось по той же схеме сходить за добавкой. Еще два раза (уж очень опытные женщины оказались). И все бы сошло с рук ловкачу, вот только сотрудники магазина провели сверку, выявили недостачу и обратились за помощью в полицию, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району оперативно вычислили фигуранта, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные деяния. Отделом дознания в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

