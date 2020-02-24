"Трубы горели"... В Симферополе 35-летний мужчина напал на 80-летнюю пенсионерку

В дежурную часть полиции в Симферополе обратилась 80-летняя пенсионерка — неизвестный мужчина на улице с применением насилия совершил на нее нападение с целью завладения сумкой. В дамской сумочке находились денежные средства и личные вещи, в том числе мобильный телефон и пенсионное удостоверение на имя потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Со слов злоумышленника, не имея денежных средств на спиртные напитки, он решил получить их преступным путём. Приметив на улице пожилую женщину, подозреваемый подбежал к ней, и выкрутив руку старушки, вырвал сумку. Похищенные вещи мужчина выбросил, а денежные средства оставил себе, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 Уголовного кодекса РФ — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.