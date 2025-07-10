Труд на каникулах: школьники работают в СОК им. 200-летия Севастополя

Севастопольские школьники активно участвуют в трудовой деятельности на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Ежемесячно учреждение предоставляет возможность трудоустройства для 20 подростков, которые выполняют различные задачи, направленные на поддержание порядка и благоустройство комплекса. В перечень работ, выполняемых школьниками, входят: уборка территории, обрезка веток деревьев, облагораживание территории, прополка от сорняков, уборка трибун и сбор лаванды.

Участие в трудовой деятельности позволяет юным севастопольцам не только получить ценный трудовой опыт и заработать собственные первые деньги, но и внести ощутимый вклад в развитие нашего города, его спортивной инфраструктуры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

В 2025 году в Губернаторских школьных трудовых отрядах будут трудоустроены 2152 подростка — школьники, студенты колледжей и техникумов. Они работают в школах, парках, библиотеках, на Большой Севастопольской тропе, транспортных предприятиях, в банковской сфере, а также впервые в истории ГШТО — на телевидении, где займутся созданием контента для телеканала СТВ.

Для многих ребят участие в ГШТО — это первая официальная работа. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста: 14-летние школьники работают по 4 часа, 15-летние — по 5 часов, а подростки от 16 до 17 лет — по 7 часов в день.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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