Труд облагораживает: подросткам разрешили работать по выходным

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет подросткам с 14 лет подрабатывать в субботу и воскресенье. Поправки внесены в статью 268 Трудового кодекса РФ.

Теперь школьники и студенты смогут официально трудиться не только в творческих профессиях, как это было раньше, но и в других сферах. Главное условие — трудоустройство через центры занятости или Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов, а также письменное согласие родителей и самого подростка.

Инициатором законопроекта является Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

С 1 сентября вступает в силу наш закон про трудоустройство подростков. Это значит, что летом 2026 года во время летних каникул подростки смогут работать в выходные и праздничные дни, при условии направления службы занятости или в составе студенческих отрядов. Также для работы потребуются письменные согласия родителей и самого работника. Важно, что общее количество часов рабочей недели у подростков не изменится — ребята смогут выбирать дни для подработки. Переработки по нормам часов не должно быть, здоровье молодых — приоритет, — прокомментировал Михаил Киселев.

По новым правилам продолжительность смены остаётся прежней:

14–15 лет — до 4 часов,

15–16 лет — до 5 часов,

16–18 лет — до 7 часов.

Более 90 участников трудовых отрядов подростков Республики Крым – школьников города Симферополя – в этом году были трудоустроены сразу по нескольким направлениям деятельности: на объектах общественного питания, в сфере благоустройства, торговли, трудились на кондитерской фабрике, а также работали в качестве помощников вожатых и аниматоров в детских оздоровительных лагерях Крыма. Данный закон поможет нам упростить процедуру трудоустройства несовершеннолетних и поможет снизить дефицит сезонного персонала. Это важно для нас, поскольку студенческие отряды Республики Крым продолжат развивать направление трудовых отрядов подростков, так как в каникулярный период школьники и обучающиеся колледжей желают подзаработать, а также в целом получить свой первый трудовой опыт, — рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

При совмещении работы с учёбой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до 2,5 часа, от 16 до 18 лет — до 4 часов. Рабочая неделя для подростков также не изменится: до 24 часов для детей до 16 лет и до 35 часов для подростков 16–18 лет.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

