ТрудКрут: студотряды Севастополя смогут бесплатно получить опыт в медиаиндустрии

8 сентября стартует медиашкола студенческих отрядов «#ТрудКрут». Участие в школе могут принять школьники и студенты, которые хотят освоить новые профессии и получить опыт в медиаиндустрии от экспертов в своей области.

С сентября и до конца ноября школа будет проходить в онлайн-формате на образовательной платформе Geek Brains, а занятия проведены в виде вебинаров и видеолекций. В основу программы войдут 4 основных обучающих блока – видео, дизайн, блогерство и SMM, где обучающие изучат основы дизайна, научатся делать репортажи на телефоне, писать «цепляющие» тексты, узнают, как можно монетизировать соцсети и вести свой блог на YouTube-канале. Каждый обучающий блок предполагает выполнение практического задания, что позволит закрепить учениками полученный материал, — отмечают в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Участие в проекте «Медиашкола студенческих отрядов #ТрудКрут» бесплатное, а каждый желающий сможет пройти обучение в качестве «ученика» или «слушателя».

Пройти обучение в статусе «ученик» могут члены студенческих отрядов Севастополя. Для этого нужно до 30 августа собрать команду из четырех человек, выбрать руководителя и зарегистрироваться по гугл-форме в соответствии с положением. Положение можно получить в своем штабе регионального отделения Российских студенческих отрядов. По итогам онлайн-обучения будут определены три лучших команды, которые получат ценные призы.

В качестве «слушателя» пройти обучение может любой желающий ‑ до 3 сентября 2020 года нужно подать заявку на участие в школе, заполнив анкету по ссылке: https://forms.gle/4yFfu7MCedZmySAGA .

Для доступа к лекциям каждому участнику необходимо обязательно зарегистрироваться на портале geekbrains.ru через личную электронную почту.

Медиашкола завершится всероссийским офлайн-мероприятием в декабре в Москве, в которой примут участие 80 учеников, успешно прошедших онлайн-обучение и защитивших свой проект.

Проект реализовывается при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках грантового конкурса среди физических лиц и Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»