«Трудовая»: Ростех построит в Крыму новую электростанцию мощностью 135 МВт

Компания «Технопромэкспорт» Госкорпорации Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию «Трудовая» установленной мощностью 135 МВт. ГТЭС возведут вблизи Симферополя для повышения надежности энергосистемы региона. Станция будет построена на базе отечественного энергооборудования.

Решение о строительстве принято Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики. Ключевой особенностью ГТЭС станет ее маневренность — станция будет работать в простом цикле, обеспечивая оперативное включение в сеть в часы максимального энергопотребления для покрытия пиковых нагрузок.

Концепция проекта также предусматривает техническую возможность наращивать мощности с переводом станции на парогазовый цикл. В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, это значительно повысит КПД и установленную мощность объекта.

Ростех помогает решать стратегические задачи по обеспечению энергобезопасности страны. В прошлом году мы запустили на полную мощность ТЭС „Ударная“ в Краснодарском крае, а ранее в Крыму реализовали проекты „Таврической“ и „Балаклавской“ ТЭС. Новая ГТЭС на полуострове обеспечит еще большую выработку электроэнергии для Юга России, что снизит энергодефицит, даст им пульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты. Предприятия Госкорпорации проведут основную часть работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования, — отметили в Госкорпорации Ростех.

В качестве основного оборудования на станции будут работать шесть полностью российских быстровозводимых газотурбинных агрегатов ГТА-25 производства дочернего холдинга Госкорпорации Ростех — Объединенной двигателестроительной корпорации. В их составе применяются индустриальные двигатели ПС-90ГП-25 мощностью 22,5 МВт каждый. Они уже успешно эксплуатируются на других объектах ТЭК, в частности, в составе парогазовых установок (ПГУ) на ТЭЦ «Сакская» в Крыму.

Применение ГТА-25 показало преимущества блочно-модульных быстровозводимых решений с высокой степенью автоматизации. Такие агрегаты состоят из отдельных элементов, которые изготавливают на предприятии и транспортируют на объект, где их собирают в единую установку. Оптимальные размеры блоков дают преимущество при доставке, а возможность упрощенного подключения между ними сокращает сроки строительства и пусконаладочных работ.

Компания «Технопромэкспорт» ранее уже реализовала ряд проектов в сфере ТЭК на Юге России, среди них — ТЭС «Таврическая» и ТЭС «Балаклавская» в Крыму. Также в ноябре 2024 года на полную мощность заработала ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. В составе одного из ее энергоблоков генерирует электроэнергию первая отечественная серийная турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех).

источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех

