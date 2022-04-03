Трудовой десант студентов Крыма — уборка и благоустройство памятников

В Симферополе в Сквере Победы у мемориала «Танк-памятник освободителям Симферополя» состоялось торжественное открытие Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам». Акция проходит со 2 по 8 апреля по инициативе Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов при поддержке Госкомитета молодежной политики РК, Мининформа РК, городской администрации г.Симферополя, Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, регионального отделения акции «Бессмертный полк России».

Десант Победы направлен на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, труженикам тыла, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, проведение открытых уроков о событиях Великой Отечественной войны в школах, в частности, о событиях Крымской наступательной операции 1944 г. и освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

«Десант Победы» проводится студенческими отрядами Республики Крым с 2019 года накануне памятных событий, связанных с освобождением Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 8 апреля 1944 г. началась Крымская наступательная операция по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Уже 13 апреля были освобождены г. Симферополь и большая часть Крымского полуострова. Для студотрядов Крыма большая честь сегодня в канун тех памятных событий дать старт акции в Симферополе, у легендарного танка, который стал для симферопольцев символом и памятником освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, — цитирует пресс-служба командира регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым Владимира Кайданского.

В этом году патриотическая акция объединит 7 отрядов общей численностью 174 студента, которые обучаются в Армянске, Ялте Симферополе. В целом же в акции примут участие представители молодежных объединений в рамках всей Республики Крым численностью более 500 человек. На протяжении семи дней ребята будут трудиться в городах Симферополь, Алушта, Армянск, Ялта, а также в Симферопольском, Джанкойском, Нижнегорском, Сакском, Кировском, Советском и Бахчисарайском районах.

На торжественном открытии по традиции добровольческих трудовых десантов РСО все отряды получилы путевки и были распределены по объектам для работы. Так в первый день Десанта Победы добровольцы трудились на воинском кладбище г. Симферополя на ул. Старозенитная. Студенты в течении дня успели зачистить и расписать более четырехсот плит на захоронениях советских солдат, захороненных на воинском кладбище.

Сегодня особенно важно объединиться и показать, что для молодёжи первостепенно сохранение исторического прошлого нашей страны. Патриотическая акция «Десант Победы РСО» важна для каждого бойца студенческих отрядов Республики Крым. Участвуя в ней, понимаешь, что имеешь возможность не на словах, а на деле, внести свой вклад в сохранении истории нашей страны и нашего Крыма. Десант Победы РСО — это наша благодарность тем, кто сражался в страшные годы за мирное небо над нашими головами. Горжусь тем, что принимаю участие в данной акции! — говорит участница акции Елена Казначеева.

Информация и фото предоставлены пресс-службой МООО «Российские Студенческие Отряды»

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