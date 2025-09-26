Цена бензина АИ-92 снова побила рекорд

Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день вырос в цене на 0,22% – до 73 848 рублей за тонну. Топливо марки Аи-95 подорожало на полпроцента, теперь его цена – до 79 788 рублей за тонну, пишет РИА Новости.

При этом цена на летнее дизтопливо к моменту закрытия торгов четверга упала на 0,17% – до 71 940 рублей за тонну.

Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.

источник: РИА Новости Крым