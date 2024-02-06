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Ценителям старины. Самое время посетить выставку «Из новых поступлений Ливадийского дворца-музея»

Ценителям старины. Самое время посетить выставку «Из новых поступлений Ливадийского дворца-музея»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:49 06.02.2024

В Парадной столовой Ливадийского дворца представлена выставка «Из новых поступлений Ливадийского дворца-музея», включающая часть экспонатов, вошедших в собрание музея с 2018 по 2023 годы.

За этот период коллекцию дворца-музея и Музейный фонд Российской Федерации пополнили свыше 600 предметов, значительная часть которых была преподнесена в дар музею частными лицами и организациями: директором музея Ларисой Декушевой, Евгением Кузовым (г. Севастополь), Юрием Пересыпкиным (г. Луганск), семьей Засимовых (г. Сергиев-Посад), а также Фондом содействия развитию космонавтики (г. Москва) и ООО «Иффа» (г. Санкт-Петербург), — сообщили в министерстве культуры Крыма.

Среди экспонатов — произведения декоративно-прикладного искусства ХIХ — начала ХХ веков. Особое внимание посетителей привлечет коллекция столовых приборов и предметов сервировки с изысканным набором для мороженого ювелирной фирмы «Franz Mosgau», фарфоровый чайный сервиз, украшенный орнаментом в рокайльном стиле в характерных цветах — синем (королевском) и розовом (помпадур) по типу производства на заводах Попова и Гарднера в Российской империи начала ХIХ столетия.

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Достойное место на выставке занимают современные произведения искусства: икона «Святая царица Александра» работы мастеров из Сергиева Посада, написанная по частному заказу в 2017 году; кофейный сервиз «Романовы», изготовленный в 2019 году в Златоусте художественной студией «Новый стиль», предметы мелкой пластики — статуэтки луганского скульптора Юрия Пересыпкина, изображающие членов семьи российского императора Николая Второго.

Ценителям старины. Самое время посетить выставку «Из новых поступлений Ливадийского дворца-музея»

Выставка будет экспонироваться до конца декабря 2024 года.

Фото: Ливадийский дворец-музей.

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