Ценой на сахар интересуется… Генеральная прокуратура РФ

Генеральная прокуратура РФ организовала проверки в сфере противодействия росту цен на сахар.

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры в целях защиты прав граждан проводится системная работа по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов, — сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены. Подчеркивается, что состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

Напомним, рекомендованная цена на сахар (песок) в Крыму – 80 рублей за 1 кг.

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