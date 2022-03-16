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Ценой на сахар интересуется… Генеральная прокуратура РФ
Фото: pikist.com

Ценой на сахар интересуется… Генеральная прокуратура РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 16.03.2022

Генеральная прокуратура РФ организовала проверки в сфере противодействия росту цен на сахар.

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры в целях защиты прав граждан проводится системная работа по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов, — сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

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По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены. Подчеркивается, что состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

Напомним, рекомендованная цена на сахар (песок) в Крыму – 80 рублей за 1 кг.


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